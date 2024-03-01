Экономист Белхароев назвал отвязку цен в РФ от мировых фактором стабилизации

Доцент программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев считает, что законопроект, разрешающий ФАС отвязать цены в России от общемировых, станет стабилизирующим фактором для экономического развития в стране.