Экономист Белхароев назвал отвязку цен в РФ от мировых фактором стабилизации

Доцент программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев считает, что законопроект, разрешающий ФАС отвязать цены в России от общемировых, станет стабилизирующим фактором для экономического развития в стране.
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