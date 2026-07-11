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Сантуш о победе Португалии на Евро-2016: «Роналду сыграл решающую роль. Он вел примером, амбициями – и никогда не переставал верить»

Экс-тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш вспомнил победу на Евро-2016 . 10 июля исполнилось 10 лет с финала турнира, в котором португальцы обыграли Францию (1:0).

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