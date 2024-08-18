Что сегодня говорят наши бывшие республики о своём нахождении в составе СССР. Самой честной оказалась Киргизия

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Не может быть прочной страны без Национального Хребта. Идеи и идеологии приходят и отмирают вместе с "великими" вождями и элитами, а национальная идентичность - остается... или уничтожается. Неважно, что Азербайджан "покорил Индию". Важно, чтобы российская История перестала быть набором фантастических историй в угоду чьим-то сиюминутным интересам. Тогда и идея покрасить 120 народов России в единый "правильный" цвет отомрёт, постепенно снизив желание восставать против национального угнетения там, где его нет. Кое-кто желает опять подменить любовь к своему народу ненавистью к чужим. И это опять удается. Значит, опять быть беде тем, кто ничему не научился и ничего не понял.