ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. На сайте правительств бывших республик СНГ есть любопытный раздел "История".
Что сегодня говорят наши бывшие республики о своём нахождении в составе СССР. Самой честной оказалась Киргизия
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВР
Вова Рябов
Россия как правопреемница союза и как выплатила долги общие.поделить нерадивым республикам.что им построили .заводы.жилье .пусть долг вернут и заживут свободно.как хотят
Ответить
6 час.
Нина Комарова
долги царские заплатила благодаря чубайсу. У СССР до горбача долгов не было.
Ответить
5 час.
M T
Не может быть прочной страны без Национального Хребта. Идеи и идеологии приходят и отмирают вместе с "великими" вождями и элитами, а национальная идентичность - остается... или уничтожается. Неважно, что Азербайджан "покорил Индию". Важно, чтобы российская История перестала быть набором фантастических историй в угоду чьим-то сиюминутным интересам. Тогда и идея покрасить 120 народов России в единый "правильный" цвет отомрёт, постепенно снизив желание восставать против национального угнетения там, где его нет. Кое-кто желает опять подменить любовь к своему народу ненавистью к чужим. И это опять удается. Значит, опять быть беде тем, кто ничему не научился и ничего не понял.
Ответить
5 час.
Свежие комментарии