Медвежий угол
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Медвежий угол

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Что сегодня говорят наши бывшие республики о своём нахождении в составе СССР. Самой честной оказалась Киргизия

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. На сайте правительств бывших республик СНГ есть любопытный раздел "История".

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Комментарии
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ВР
Вова Рябов
Россия как правопреемница союза и как выплатила долги общие.поделить нерадивым республикам.что им построили .заводы.жилье .пусть долг вернут и заживут свободно.как хотят
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6 час.
Нина Комарова
долги царские заплатила благодаря чубайсу. У СССР до горбача долгов не было.
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5 час.
M T
Не может быть прочной страны без Национального Хребта. Идеи и идеологии приходят и отмирают вместе с &quot;великими&quot; вождями и элитами, а национальная идентичность - остается... или уничтожается. Неважно, что Азербайджан &quot;покорил Индию&quot;. Важно, чтобы российская История перестала быть набором фантастических историй в угоду чьим-то сиюминутным интересам. Тогда и идея покрасить 120 народов России в единый &quot;правильный&quot; цвет отомрёт, постепенно снизив желание восставать против национального угнетения там, где его нет. Кое-кто желает опять подменить любовь к своему народу ненавистью к чужим. И это опять удается. Значит, опять быть беде тем, кто ничему не научился и ничего не понял.
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5 час.

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