ЮЖНОЕ ТУШИНО

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Более 100 человек спасли в этом году на Химкинском водохранилище и других водоемах

Более 100 человек спасли в этом году на Химкинском водохранилище и других водоемах

Фото: М. Денисов mos.ru. Пресс-служба мэра и Правительства МосквыО мерах, которые были приняты в летний сезон для обеспечения безопасности людей на водных объектах, рассказали на пресс-конференции в информационном центре Правительства Москвы.

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