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Спорт Уик-Энд

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Битву на Волге закрыли сербы нашей песней в стиле Кустурицы. Чуть опечаленный Бикович в красно-белой «розе» говорил о братстве народов. ВИДЕО

Битву на Волге закрыли сербы нашей песней в стиле Кустурицы. Чуть опечаленный Бикович в красно-белой «розе» говорил о братстве народов. ВИДЕО

Сербские мотивы прозвучали на закрытии Суперкубка России. После финала матча «Зенит» — «Спартак» на церемонии закрытия сербский и российский актер Милош Бикович и певец Марко Радинович исполнили песню «На сиреневой Луне» на русском и сербском языках в духе Кустурицы, сообщает «Трибуна».

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