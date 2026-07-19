Битву на Волге закрыли сербы нашей песней в стиле Кустурицы. Чуть опечаленный Бикович в красно-белой «розе» говорил о братстве народов. ВИДЕО

Сербские мотивы прозвучали на закрытии Суперкубка России. После финала матча «Зенит» — «Спартак» на церемонии закрытия сербский и российский актер Милош Бикович и певец Марко Радинович исполнили песню «На сиреневой Луне» на русском и сербском языках в духе Кустурицы, сообщает «Трибуна».