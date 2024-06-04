https://nyka.livejournal.com/23086228.html?utm_referrer=mirt.Кадры захвата в плен французского военного.
Захват в плен французского военного
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вадим Абдурашитов
Обещали ведь наемников, бандеровцев и иностранцев в плен не брать!!!!
Ответить
4 час.
ВВ
Владимир Витковский
До Новогодних праздников далеко, протухнет, это впереди.
Ответить
3 час.
Анастасия Гончарова
нечего наемников в плен брать,кончать на месте и показательно!🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺
Ответить
2 час.
Свежие комментарии