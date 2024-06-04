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Несекретные материалы

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Захват в плен французского военного

https://nyka.livejournal.com/23086228.html?utm_referrer=mirt.Кадры захвата в плен французского военного.

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Комментарии
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Вадим Абдурашитов
Обещали ведь наемников, бандеровцев и иностранцев в плен не брать!!!!
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4 час.
ВВ
Владимир Витковский
До Новогодних праздников далеко, протухнет, это впереди.
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3 час.
Анастасия Гончарова
нечего наемников в плен брать,кончать на месте и показательно!🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺
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2 час.

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