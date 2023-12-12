«ВТБ Мои Инвестиции» назвали самые интересные активы для вложений в 2024 году

«ВТБ Мои Инвестиции» на Форуме «РОССИЯ ЗОВЕТ!» представили инвестиционную стратегию на 2024 год. По мнению экспертов брокера, наибольший интерес для вложений в следующем году представляют инструменты денежного рынка, облигации с плавающими купонами и акции российских компаний, ориентированных на внутренний рынок.