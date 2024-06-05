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Памфилова допустила расширение кампании Единого дня голосования-2024

Памфилова допустила расширение кампании Единого дня голосования-2024

РИА Новости/Максим Блинов Кампания Единого дня голосования в 2024 году может быть расширена в связи с кадровыми ротациями, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в ходе заседания.

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