Памфилова допустила расширение кампании Единого дня голосования-2024

РИА Новости/Максим Блинов Кампания Единого дня голосования в 2024 году может быть расширена в связи с кадровыми ротациями, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в ходе заседания.
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