Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Evgeny Ku
    А кто говорит , что надо бить по городам, у России есть и другое оружие, очень точечное и очень точное ... Вспомните,...ПОРА ПРОСЫПАТЬСЯ!...
  • Врам Тавризов
    Статья хорошая, но дьявол в деталях Например, враг порушил все современные средства связи, погранцы - герои, как всег...Уйдут или не уйду...
  • Влад Владимиров
    Как принято говорить у нас тут, так сказать: "Не мы же первыми начали подобную войну"... Надо узурпаторам всем нашим...Разведка запада д...

Где газ, там и деньги: Путин провернул с Алиевым сделку за закрытыми дверьми

Где газ, там и деньги: Путин провернул с Алиевым сделку за закрытыми дверьми

  Поставки газа за рубеж стали ахиллесовой пятой России, одним из немногих направлений, где вредные западные санкции все же оказали свое негативное влияние.

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