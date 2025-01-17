Врач рассказал, какие продукты нельзя хранить в морозильнике

Андрей Кондрахин посоветовал не размораживать еду при комнатной температуре Заморозка продуктов продлевает срок их хранения, но снижает пищевую ценность, заявил терапевт Андрей Кондрахин в беседе с "Вечерней Москвой".
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