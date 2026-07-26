БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Между Израилем и США начался раскол на фоне кризиса в Ормузе

Между Израилем и США начался раскол на фоне кризиса в Ормузе

Александр Ростовцев.   В преддверии крайне важных выборов в Конгресс США администрации Трампа жизненно необходимо выставить действующего президента в лавровом веночке триумфатора и миротворца.

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