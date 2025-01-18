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Царьград

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Швеция отправила 550 солдат в Латвию для первой миссии в составе НАТО

Швеция отправила 550 солдат в Латвию для первой миссии в составе НАТО

Швеция впервые направила батальон из 550 военнослужащих в Латвию в составе НАТО. Секретная переброска включала 250 солдат с техникой на пароме.

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