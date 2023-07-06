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В России захотели штрафовать и лишать прав за опасное вождение

В России захотели штрафовать и лишать прав за опасное вождение

Депутаты считают, что 80% ДТП связаны с опасной ездой и безразличным отношением к другим водителям Депутаты от ЛДПР предлагают ввести штраф в размере 5 тысяч рублей и лишение прав за опасное вождение, сообщил глава думского комитета по труду Ярослав Нилов.

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Комментарии
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Татьяна Пономарева
Давно пора. Нормальные водители уже не могут спокойно находиться на дороге. Думаю, свидетельские показания тоже должны использоватся.
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22 час.
Леонид
&quot;Обещать еще не значит жениться&quot;
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18 час.

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