В России захотели штрафовать и лишать прав за опасное вождение
Депутаты считают, что 80% ДТП связаны с опасной ездой и безразличным отношением к другим водителям
Депутаты от ЛДПР предлагают ввести штраф в размере 5 тысяч рублей и лишение прав за опасное вождение, сообщил глава думского комитета по труду Ярослав Нилов.
Комментарии
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Давно пора. Нормальные водители уже не могут спокойно находиться на дороге. Думаю, свидетельские показания тоже должны использоватся.
"Обещать еще не значит жениться"
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