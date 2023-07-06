В России захотели штрафовать и лишать прав за опасное вождение

Депутаты считают, что 80% ДТП связаны с опасной ездой и безразличным отношением к другим водителям Депутаты от ЛДПР предлагают ввести штраф в размере 5 тысяч рублей и лишение прав за опасное вождение, сообщил глава думского комитета по труду Ярослав Нилов.