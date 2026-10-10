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«Ювентус» продлил контракт с Николасом Гонсалесом до 2030 года

«Ювентус» объявил о продлении контракта с аргентинским полузащитником Николасом Гонсалесом. Новое соглашение 28-летнего футболиста рассчитано до 30 июня 2030 года, сообщает пресс-служба туринского клуба.

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