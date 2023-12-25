Актриса Бабенко опубликовала редкое фото с мужем

Актриса Алена Бабенко наконец-то решилась выйти в свет вместе с мужем после долгого времени. Пара посетила Большой театр, чтобы посмотреть балет «Щелкунчик», о чем актриса поделилась в своем личном блоге.
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