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Актриса Бабенко опубликовала редкое фото с мужем

Актриса Бабенко опубликовала редкое фото с мужем

Актриса Алена Бабенко наконец-то решилась выйти в свет вместе с мужем после долгого времени. Пара посетила Большой театр, чтобы посмотреть балет «Щелкунчик», о чем актриса поделилась в своем личном блоге.

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