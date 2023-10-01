Экс-глава МО Британии Уоллес: Киеву нужно пересмотреть масштабы мобилизации

Бен Уоллес, бывший глава министерства обороны Великобритании, порекомендовал политическому руководству Украины усилить призыв молодых украинцев на военную службу, чтобы не допустить снижения темпа контрнаступления вооруженных сил Украины (ВСУ).
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