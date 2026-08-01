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ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по Киеву

ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по Киеву

В ночь на 1 августа Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве и Киевской области.

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