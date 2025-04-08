В Державинском прошли занятия по подготовке к ОГЭ для девятиклассников региона

На площадке Державинского лицея прошли интенсивные занятия по подготовке к ОГЭ для девятиклассников области по предметам: русский язык, математика, обществознание, английский язык, информатика, биология, физика, история.
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