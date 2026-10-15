Нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес получил растяжение бедра в матче против "Брюгге" со счетом 3:4. Форвард оформивший дубль, вернется после ноябрьской паузы на сборные, пропустив 31 октября матч с "Миланом".
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