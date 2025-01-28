Франция готова ввести войска в Гренландию для противостояния с США

Глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Ноэль Барро заявил, что Франция обсуждала с Данией возможность отправки войск в Гренландию в ответ на неоднократные угрозы президента США Дональда Трампа аннексировать датскую территорию.
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