Цена ны аренду квартир будут снижаться

Цены на аренду квартир в России вырастут на 10-15% к декабрю, спрогнозировали эксперты. Цены на жилье и арендную плату зависят от множества факторов, включая экономическую ситуацию, спрос и предложение на рынке недвижимости, инфляцию и валютный курс.
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