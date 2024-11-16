Цена ны аренду квартир будут снижаться

Цены на аренду квартир в России вырастут на 10-15% к декабрю, спрогнозировали эксперты. Цены на жилье и арендную плату зависят от множества факторов, включая экономическую ситуацию, спрос и предложение на рынке недвижимости, инфляцию и валютный курс.