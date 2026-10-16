В Москве врачи восстановили локоть 10-летнему мальчику после неудачного падения с турника. После сложной операции в центре "Коммунарка" ребенок смог вернуться к активной жизни через 3 месяца, сообщает столичный департамент здравоохранения.
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