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Guardian: Германия может поддержать немедленный запрет ЕС на российскую нефть

Guardian: Германия может поддержать немедленный запрет ЕС на российскую нефть

Германия может поддержать немедленный запрет ЕС на российскую нефть, передает Guardian. По данным газеты, министр экономики Германии Роберт Хабек встретился с коллегами из ЕС в Брюсселе, где рассказал о позиции страны в отношении нефтяного эмбарго.

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