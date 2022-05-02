Guardian: Германия может поддержать немедленный запрет ЕС на российскую нефть

Германия может поддержать немедленный запрет ЕС на российскую нефть, передает Guardian. По данным газеты, министр экономики Германии Роберт Хабек встретился с коллегами из ЕС в Брюсселе, где рассказал о позиции страны в отношении нефтяного эмбарго.