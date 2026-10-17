Владимир Путин дал правительству задание изучить возможность бесплатного проезда многодетных семей по платным трассам, когда они направляются на лечение или отдых.
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