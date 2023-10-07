Windows 12 выйдет в следующем году? Intel говорит, что ожидает рост доходов из-за выхода новой версии операционной системы

Компания Intel снова указывает на выход новой версии Windows в следующем году. Об обновлении на конференции Citi заявил финансовый директор Intel Дэвид Зинснер, отметив, что на этом фоне компания ожидает роста своих доходов.
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