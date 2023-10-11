Jerusalem Post: в Израиле произошел инцидент на ядерном объекте

Официально Израиль никогда не подтверждал наличие ядерного оружия, но на севере страны уже более полувека существует Ядерный исследовательский центр, где, по неподтвержденным данным, еще в 80-е производилось до 40 кг плутония в год.
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