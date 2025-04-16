Еще 19 выдающихся деятелей культуры получат пособия за заслуги

Поощрительные выплаты от государства получат 19 выдающихся деятелей культуры. Из 49 заявок, поданных в Национальную комиссию по присуждению творческими союзами пособий за заслуги, путем открытого голосования были номинированы 19 деятелей культуры из пяти областей в знак признания их ценного вклада в развитие и популяризацию национальной культуры.