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Курские новости

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В небе над Курской области бойцы ПВО поразили 10 БПЛА

В небе над Курской области бойцы ПВО поразили 10 БПЛА

Ночь стала беспокойной для защитников курского неба. По информации Минобороны РФ, во время прошедшей ночи дежурными средствами ПВО десять БПЛА уничтожены над территорией Курской области и девять над территорией Белгородской области.

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