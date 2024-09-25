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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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В следующем году работающих и неработающих пенсионеров ожидает увеличение пенсий

В следующем году работающих и неработающих пенсионеров ожидает увеличение пенсий почти на 7%, в то время как социальные пенсии вырастут на 9,5%-тов.

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