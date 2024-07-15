Выпускайте кракена

Ровно 163 года назад состоялась встреча человека с чудищем из легенд, доказавшая, что отнюдь не все персонажи средневековых бестиариев относятся лишь к сфере мифологии Дело было 30 ноября 1861 года.
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