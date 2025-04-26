Магнитная буря 27 апреля накроет Землю: как это скажется на метеопатах?

Здоровье Опубликован прогноз магнитных бурь на 27 апреля 2025 года. Магнитная буря 27 апреля: что ждать метеозависимым людям? По данным ученых из Лаборатории солнечной активности ИУИ и ИСЗФ, на поверхности Солнца сейчас царит спокойная обстановка.