Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"Почему Путин так спокоен и что означает молчание президента": Эксперт напомнил слова, сказанные в ООН в 2015 году

"Почему Путин так спокоен и что означает молчание президента": Эксперт напомнил слова, сказанные в ООН в 2015 году

ИА Новороссия Коллаж: ИА Новороссия. На фоне Трампа, раздающего каждый день и не по разу комментарии о предстоящих переговорах по судьбе Украины, многие отмечают почти полное отсутствие комментариев от президента России.

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