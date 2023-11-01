Месси не стал фотографироваться с Лапортой на церемонии вручения «Золотого мяча»

Лионель Месси, нападающий сборной Аргентины и американского клуба «Интер Майами», не стал фотографироваться с президентом каталонской «Барселоны» Жоаном Лапортой в ходе церемонии вручения «Золотого мяча».
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