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Татар-информ

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В Казани открылась выставка к 140-летию Тукая с монументальным полотном Урманче

В Казани открылась выставка к 140-летию Тукая с монументальным полотном Урманче

В рамках фестиваля «Печән базары» в Литературном музее Габдуллы Тукая состоялось открытие выставки «Сенной базар, Баки Урманче и Габдулла Тукай».

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