Новое видео Kingdom Come: Deliverance 2 посвящено боевой системе За последние несколько ...

Новое видео Kingdom Come: Deliverance 2 посвящено боевой системеЗа последние несколько недель мы узнали много подробностей о Kingdom Come: Deliverance 2, но Warhorse Studios, видимо, посчитали, что ещё многое предстоит показать фанатам.
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