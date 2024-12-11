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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Новое видео Kingdom Come: Deliverance 2 посвящено боевой системе За последние несколько ...

Новое видео Kingdom Come: Deliverance 2 посвящено боевой системе За последние несколько ...

Новое видео Kingdom Come: Deliverance 2 посвящено боевой системеЗа последние несколько недель мы узнали много подробностей о Kingdom Come: Deliverance 2, но Warhorse Studios, видимо, посчитали, что ещё многое предстоит показать фанатам.

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