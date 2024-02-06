RT: в Магнитогорске учитель, которому угрожала ученица, решила остаться в школе

Александр Киевская Русь

Это самые настоящие уголовники и им нельзя учиться вместе с другими учениками. Вспоминаю времена СССР. Тогда такое не могло даже в голову прийти! Учитель был как Бог! Я думаю, это результат вседозволенности, когда можно все. Нет нравственных тормозов. С другой стороны учителя сейчас совсем не такие, какие были в СССР. В СССР учителя были еще и высоконравственными. Сейчас они только специалисты. Я одно время работал в школе психологом. Так ученики на переменах подходили ко мне и спрашивали, когда я прийду к ним в класс. Сейчас учителя совершенно не умеют вести себя с учениками. Они просто не понимают их, не понимают их жизнь. Учитель должен быть специалистом не только в своей специальности, но и быть психологом. Это не так уж трудно. Надо понять, что у учеников свой мир, свои ценности и это для них самое важное. И жить в их мире, а не в своем Вспоминаю время, когда я окончил московский университет по специальности "Психолог в системе образования". Нас направили в школы на практику. Так ученики на переменах подходили ко мне и спрашивали, когда я приду к ним в класс. Интересна была реакция учителей. Они меня активно не воспринимали. Им не нужно было понимать учеников. Они понятия не имели, что нужно подключиться к миру учеников и жить в их мире, а не в своем.