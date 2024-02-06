Учительница из Магнитогорска, которой ученица прислала видео сожжения её фото, рассказала в беседе с RT, что сначала хотела уволиться, но решила остаться в школе, поскольку не может бросить класс.
RT: в Магнитогорске учитель, которому угрожала ученица, решила остаться в школе
Комментарии
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Вячеслав Денисов
Бездарный «Закон об образовании», принятый на волне романтической демократии и для демонстрации этой «демократии» западному миру, надо пересматривать коренным образом! Прежде всего необходимо отменить обязательность среднего образования, и во вторых ввести реальную ответственность учеников за проступки, вплоть до исключения из школы!
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17 час.
Александр Киевская Русь
Это самые настоящие уголовники и им нельзя учиться вместе с другими учениками. Вспоминаю времена СССР. Тогда такое не могло даже в голову прийти! Учитель был как Бог! Я думаю, это результат вседозволенности, когда можно все. Нет нравственных тормозов. С другой стороны учителя сейчас совсем не такие, какие были в СССР. В СССР учителя были еще и высоконравственными. Сейчас они только специалисты. Я одно время работал в школе психологом. Так ученики на переменах подходили ко мне и спрашивали, когда я прийду к ним в класс. Сейчас учителя совершенно не умеют вести себя с учениками. Они просто не понимают их, не понимают их жизнь. Учитель должен быть специалистом не только в своей специальности, но и быть психологом. Это не так уж трудно. Надо понять, что у учеников свой мир, свои ценности и это для них самое важное. И жить в их мире, а не в своем Вспоминаю время, когда я окончил московский университет по специальности "Психолог в системе образования". Нас направили в школы на практику. Так ученики на переменах подходили ко мне и спрашивали, когда я приду к ним в класс. Интересна была реакция учителей. Они меня активно не воспринимали. Им не нужно было понимать учеников. Они понятия не имели, что нужно подключиться к миру учеников и жить в их мире, а не в своем.
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17 час.
АК
Александр Киевская Русь
Если сделать так, как вы советуете, то появится огромное количество малообразованных уголовников. Что значит "отменить среднее образование"! Вы хотя бы думаете над тем, что пишите? Огромное количество подростков тогда будет жить без будущего. Это будут люди без высшего образования с примитивным мышлением. Да другие страны отмечают обязательность среднего образования как достижение нашей страны. А если исключать из школы, то кем станет тогда ученик? Он пойдет в кампанию уголовников, потому что их жизнь покажится ему интересной. Не говоря уже о том, что он так и останется малограмотным человеком. Меня исключили из школы за то, что я бросил мел в ученицу. В то время директор и завуч были заядлыми коммунистами и за любую провинность наказывали. Но я не пошел по криминальной дорожке. Я пошел в вечернюю школу. Потом окончил один университет, .затем второй. Директору и завуч школы это было как вожжи между ногами, они были уверены, что я бандит. Время коммунистов имело одну особенность. Коммунисты считали, что человек должен быть кристально чистым во всем. Но таких людей не бывает. Чуть оступился и кранты тебе до конца твоей жизни. Премьер Великобритании Уинстон Черчилль как-то сказал: "Если вы хотите построить социализм, выберите страну, которую вам не жалко".
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16 час.
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