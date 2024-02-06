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RT Russia

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RT: в Магнитогорске учитель, которому угрожала ученица, решила остаться в школе

RT: в Магнитогорске учитель, которому угрожала ученица, решила остаться в школе

Учительница из Магнитогорска, которой ученица прислала видео сожжения её фото, рассказала в беседе с RT, что сначала хотела уволиться, но решила остаться в школе, поскольку не может бросить класс.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
Бездарный «Закон об образовании», принятый на волне романтической демократии и для демонстрации этой «демократии» западному миру, надо пересматривать коренным образом! Прежде всего необходимо отменить обязательность среднего образования, и во вторых ввести реальную ответственность учеников за проступки, вплоть до исключения из школы!
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17 час.
Александр Киевская Русь
Это самые настоящие уголовники и им нельзя учиться вместе с другими учениками. Вспоминаю времена СССР. Тогда такое не могло даже в голову прийти! Учитель был как Бог! Я думаю, это результат вседозволенности, когда можно все. Нет нравственных тормозов. С другой стороны учителя сейчас совсем не такие, какие были в СССР. В СССР учителя были еще и высоконравственными. Сейчас они только специалисты. Я одно время работал в школе психологом. Так ученики на переменах подходили ко мне и спрашивали, когда я прийду к ним в класс. Сейчас учителя совершенно не умеют вести себя с учениками. Они просто не понимают их, не понимают их жизнь. Учитель должен быть специалистом не только в своей специальности, но и быть психологом. Это не так уж трудно. Надо понять, что у учеников свой мир, свои ценности и это для них самое важное. И  жить в их мире, а не в своем  Вспоминаю время, когда я окончил московский университет по специальности &quot;Психолог в системе   образования&quot;. Нас направили в школы на практику. Так ученики на переменах подходили ко мне и спрашивали, когда я приду к ним в класс. Интересна была реакция учителей. Они меня активно не воспринимали. Им не нужно было понимать учеников. Они понятия не имели, что нужно подключиться к миру учеников и жить в их мире, а не в своем.
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17 час.
АК
Александр Киевская Русь
Если сделать так, как вы советуете, то появится  огромное количество  малообразованных уголовников.  Что значит &quot;отменить среднее образование&quot;! Вы хотя бы думаете над тем,  что пишите?  Огромное количество   подростков тогда   будет жить без будущего.  Это будут люди без высшего образования с примитивным мышлением. Да другие страны  отмечают обязательность среднего образования  как достижение нашей страны. А если исключать  из школы,  то кем станет тогда ученик? Он пойдет в  кампанию уголовников,  потому что  их жизнь  покажится ему интересной.   Не говоря уже о том, что он  так и останется малограмотным человеком. Меня  исключили из школы за то, что я бросил мел в ученицу.  В то время директор и завуч были  заядлыми коммунистами  и за любую провинность наказывали. Но я не пошел по криминальной дорожке. Я пошел в вечернюю школу. Потом окончил один университет, .затем второй.  Директору и завуч школы это было как вожжи между ногами,  они были уверены,  что я бандит.  Время коммунистов  имело одну особенность.  Коммунисты считали,  что человек должен быть кристально чистым во всем. Но таких людей не бывает.  Чуть оступился и кранты тебе до конца твоей жизни. Премьер Великобритании Уинстон Черчилль как-то сказал: &quot;Если вы хотите построить социализм,  выберите страну,  которую вам не жалко&quot;.
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16 час.

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