Новый Nissan Leaf станет совершенно другим: больше не хэтчбек, другой дизайн и оснащение – вот как он может выглядеть

Новый Nissan Leaf находится в разработке уже несколько лет. Электромобиль, в двух поколениях выпускавшийся как 5-дверный хэтчбек, готовится заметно поменять форм-фактор с появлением в 2025 году у него преемника.
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