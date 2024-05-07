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Свердловчанка перевела мошенникам более 100 тысяч рублей

Свердловчанка перевела мошенникам более 100 тысяч рублей

В Сысерти пенсионерка стала жертвой мошенников, которые выдали себя за сотрудников ФСБ и запугали её, утверждая, что с её карты производятся незаконные транзакции.

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