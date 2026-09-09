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Песков опроверг заявление Рубио насчёт «дорожной карты» по украинскому конфликту

Песков опроверг заявление Рубио насчёт «дорожной карты» по украинскому конфликту

Очередной визит Уиткоффа и Кушнера вначале в Москву, а затем в Киев не привел к серьезным подвижкам в возобновлении диалога по поводу завершения украинского конфликта.

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