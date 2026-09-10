ДТП на перекрёстке Кирова и Глинки в соцсетях

По предварительным данным, аварии без пострадавших, в салонах автомобилей людей не было. Подробности уточняются.
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