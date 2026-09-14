Об этом мечтал Сталин: Лондон мы послали, экономический центр переносят за Урал

Автор: Наталья ЗалевскаяРоссия инициировала процессы, которые привели к переделу мировой экономики.
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Свежие комментарии
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Трудно себе представить, что гуляет в головах бедных людей, которые готовы лечь под быка, только чтобы избежать очередной войны с западом. Не избежим. А будем продолжать искать быка под которого лечь, как сейчас ложатся под Трампа, и войны не будет. Просто раздербанят Россию на мелкие части, и Вы же будете своим поганым скопом прыгать на её костях, приговаривая "I love democracy", позабыв свой язык отцов.
Сталин "подарил" западянцам всю Западную Украину и это он сделал зря. так что насчет "выселения" украинцев полный бред. Другое дело бандеровцы, которых СМЕРШ отлавливал до 1956 г и которые получили до 35 лет лагерей, тварь хохлятская лысый Никита Хрущев выпустил через 5 лет, а потом еще и Крым этим уродам подарил и все собственные грехи по составлению расстрельных списков свалил на Сталина. Сам раньше хвалился что у него руки по локоть в крови, а виноват во всем Сталин, а все остальные -белые и пушистые.
Все как бы правильно, только нет дорожной карты:1.Консолидировать общественное мнение. а) Вернуть Мальдивы Аргентине б) Панамский канал Панаме. в) американскую землю коренным, апачам, сиу, Делавэра. г) Гренландию инуитам . Юг стал мощным и не бедным. Пора!!!
В данном случае Хазин отметил вполне очевидные вещи - постепенный перенос экономического взаимодействия российских экономических структур на Юго-Восток. И это очень беспокоит бритов, как и янки со своими долларами теряют (понемногу) долю в международных расчётах, следовательно двойное конвертирование и обслуживание транзакций через свою платёжную систему.
Это и есть причина возможных конфликтов с последствиями.
хазин известный "" эксперт ))) его прогнозов можно тома собрать. Совпадений почти нет. Что он говорит, это почти наверняка на будет.
Сталин не только мечтал,но и реально создал вторую промышленную базу на востоке