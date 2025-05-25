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Депутат Леонов рассказал о мошенничестве с использованием медицинской карты

Депутат Леонов рассказал о мошенничестве с использованием медицинской карты

Телефонные мошенники используют схему обмана через медкарты.Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил, что телефонные мошенники в новой схеме убеждают людей срочно заменить бумажные медицинские карты на электронные.

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