Депутат Леонов рассказал о мошенничестве с использованием медицинской карты

Телефонные мошенники используют схему обмана через медкарты.Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил, что телефонные мошенники в новой схеме убеждают людей срочно заменить бумажные медицинские карты на электронные.
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