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На пульсе времени

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Санкции Запада превратили российских миллиардеров в патриотов поневоле

Санкции Запада превратили российских миллиардеров в патриотов поневоле

На протяжении четырех с половиной лет коллективный Запад скармливал своему обывателю миф о том, что санкционные ограничения и аресты суперъяхт вот-вот разорвут в клочья финансовую базу российского крупного капитала, спровоцировав пресловутый «бунт миллиардеров».

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Комментарии
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Nikolia Vovchenko
Лучше бы (было бы честнее) если бы автор указал куда именно сбывают продукцию произведённую в России так расхваливаемые им миллиардеры
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4 н.
лп
людмила пийгли
Просто противно читать
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4 н.