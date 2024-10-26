РФС утвердил расписание четвертьфинальных матчей Кубка России

Московские «Динамо» и «Локо» проведут первый матч четвертьфинала Кубка России 5 ноября.фото: fclm.ru--> Российский футбольный союз утвердил расписание первых матчей 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
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