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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Участок дороги на Шерегеш в Алтайском крае отремонтируют за 170 млн рублей

Участок дороги на Шерегеш в Алтайском крае отремонтируют за 170 млн рублей

Проект предусматривает, в том числе, укрепление обочин, нанесение дорожной разметки и установку новых дорожных знаков В Алтайском крае отремонтируют участок автомобильной дороги Троицкое — Целинное с 60-го по 65-й километр.

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