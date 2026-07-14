Участок дороги на Шерегеш в Алтайском крае отремонтируют за 170 млн рублей

Проект предусматривает, в том числе, укрепление обочин, нанесение дорожной разметки и установку новых дорожных знаков В Алтайском крае отремонтируют участок автомобильной дороги Троицкое — Целинное с 60-го по 65-й километр.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии