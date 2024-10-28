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Царьград

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Историк заявил, что Гитлер пытался столкнуть Болгарию и СССР на поле боя

Историк заявил, что Гитлер пытался столкнуть Болгарию и СССР на поле боя

Болгария была единственным союзником Германии во Второй мировой войне.Во время Второй мировой войны Германия стремилась усугубить отношения между Болгарией и Советским Союзом, вплоть до подстрекательства к вооруженному конфликту между ними.

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