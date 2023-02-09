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«Я не верю, что это все происходит со мной», – сбежавший из России Никита Пресняков сменил имя

«Я не верю, что это все происходит со мной», – сбежавший из России Никита Пресняков сменил имя

Никита Пресняков. Фото: ruposters.ruОсенью, после объявления частичной мобилизации Никита Пресняков спешно покинул Российскую Федерацию.

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