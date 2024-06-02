Чтобы голубика порадовала вас хорошим урожаем, ей необходим регулярный уход

Чтобы получить хороший урожай черники, за ней необходим регулярный уход. Что входит в список обязательных процедур по уходу за черникой на июнь? В этот период голубика нуждается в поливе, рыхлении почвы и прополке.
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