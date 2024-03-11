Посол РФ в США Антонов сообщил о подготовке к выборам в условиях провокаций

Российский посол в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов сообщил, что дипмиссия РФ надеется на выполнение властями США своих обязательств по обеспечению безопасности на выборах российского президента, несмотря на «постоянные провокации» в процессе подготовки.
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