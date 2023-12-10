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IT-эксперт Гулевич: Платные подписки приложений могут незаметно списать деньги

IT-эксперт Гулевич: Платные подписки приложений могут незаметно списать деньги

Директор центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграция Виктор Гулевич предупредил о подписках в приложениях, которые могут незаметно для пользователя списывать денежные средства с его счета.

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